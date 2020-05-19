Неуместно сравнивать WeChat с каким-либо другим привычным нам мессенджером, например, WhatsApp, Telegram, Viber или Skype. WeChat - это платформа, которая была создана на базе мессенджера и доступная как в мобильной, так и в десктопной версиях. Она совмещает в себе мобильный кошелёк, встроенный веб-браузер, интернет-магазин и множество инструментов, интегрированных с другими сервисами, подконтрольными крупнейшему интернет-гиганту Китая - холдингу Tencent.

Для общего понимания, в Facebook сделали собственный Facebook Messenger, у WeChat же всё наоборот, сначала появился мессенджер, который развил внутри себя целую экосистему и полностью трансформировал общение китайцев друг с другом и онлайн социализацию в целом, прочно вошёл в повседневную жизнь и перенял некоторые бытовые и культурные аспекты жизни рядового китайца. Помимо стандартных функций, которыми сегодня обладает любой мессенджер, WeChat даёт возможность пользователям делиться своими публикациями, создавая новостную ленту, больше всего напоминающую Facebook времён нулевых. Внедрение платежного сервиса WeChat Pay позволило всем пользователям WeChat расплачиваться за свои покупки путём сканирования QR-кода со своего мобильного устройства с помощью электронного кошелька. Например, на кассе в супермаркете или в точках общепита вам достаточно приложить QR-код WeChat кошелька к считывающему устройству на кассе, после чего со счёта спишется необходимая сумма. Важно понимать, что зарегистрировать свой электронный кошелек в WeChat можно только с помощью китайской карты UnionPay, эмитируемой китайскими банками и китайского номера телефона, также оформленного на вас.

Способы рекламы в WeChat

Рекламные кампании в WeChat можно разделить на три типа:

официальные инструменты продвижения

партизанский маркетинг

реклама у лидеров мнений

Официальные инструменты продвижения предлагают настройку параметров таргетинга, чтобы достучаться до релевантной аудитории. Настройки параметров схожи по своим опциям с КМС кампаниями от Google Adwords:

(1) баннеры в виде рекламных объявлений в ленте новостей

(2) нативная реклама в ленте новостей

В основе партизанского маркетинга:

поиск тематических групп и продвижение через контент-посевы

персональная рассылка приглашений в групповые чаты

Реклама у лидеров мнений

Возможность договориться с интернет-селебрити о размещении поста о вашем сервисе или продукте для наибольшего охвата аудитории.

Выбор типов коммуникации с WeChat пользователями зависит от вашего юридического статуса на территории Китая.

Таргетированная реклама доступна только для юридических резидентов с предоставлением необходимых уставных документов, ссылкой на ваш официальный сайт и номером ICP лицензии, подтверждающим право на ведение коммерческой деятельности в китайском интернет-пространстве.

В иных случаях вы можете воспользоваться партизанским маркетингом или поиском инфлюенсеров, которые прорекламируют вас своим подписчикам.