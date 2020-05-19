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Продвижение в WeChat

МЕХАНИКА

WeChat - самый популярный мессенджер в пределах материкового Китая и второй по популярности в мире. Аудитория активных пользователей достигает более 1 миллиарда человек, приблизительно столько же жителей Поднебесной являются активными пользователями мобильного интернета, то есть каждый владелец смартфона в Китае по умолчанию использует WeChat.

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Сравнения с другими мессенджерами:

1.5 млрд активных пользователей

1.06 млрд активных пользователей

206 млн активных пользователей

200 млн активных пользователей

WeChat многогранен. Одно приложение, чтобы управлять всеми

Неуместно сравнивать WeChat с каким-либо другим привычным нам мессенджером, например, WhatsApp, Telegram, Viber или Skype. WeChat - это платформа, которая была создана на базе мессенджера и доступная как в мобильной, так и в десктопной версиях. Она совмещает в себе мобильный кошелёк, встроенный веб-браузер, интернет-магазин и множество инструментов, интегрированных с другими сервисами, подконтрольными крупнейшему интернет-гиганту Китая - холдингу Tencent.

Для общего понимания, в Facebook сделали собственный Facebook Messenger, у WeChat же всё наоборот, сначала появился мессенджер, который развил внутри себя целую экосистему и полностью трансформировал общение китайцев друг с другом и онлайн социализацию в целом, прочно вошёл в повседневную жизнь и перенял некоторые бытовые и культурные аспекты жизни рядового китайца. Помимо стандартных функций, которыми сегодня обладает любой мессенджер, WeChat даёт возможность пользователям делиться своими публикациями, создавая новостную ленту, больше всего напоминающую Facebook времён нулевых. Внедрение платежного сервиса WeChat Pay позволило всем пользователям WeChat расплачиваться за свои покупки путём сканирования QR-кода со своего мобильного устройства с помощью электронного кошелька. Например, на кассе в супермаркете или в точках общепита вам достаточно приложить QR-код WeChat кошелька к считывающему устройству на кассе, после чего со счёта спишется необходимая сумма. Важно понимать, что зарегистрировать свой электронный кошелек в WeChat можно только с помощью китайской карты UnionPay, эмитируемой китайскими банками и китайского номера телефона, также оформленного на вас.

Способы рекламы в WeChat

Рекламные кампании в WeChat можно разделить на три типа:

  • официальные инструменты продвижения
  • партизанский маркетинг
  • реклама у лидеров мнений

Официальные инструменты продвижения предлагают настройку параметров таргетинга, чтобы достучаться до релевантной аудитории. Настройки параметров схожи по своим опциям с КМС кампаниями от Google Adwords:

  • (1) баннеры в виде рекламных объявлений в ленте новостей
  • (2) нативная реклама в ленте новостей
Регистрация сервисного официального и бизнес аккаунтов в Wechat.
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В основе партизанского маркетинга:

  • поиск тематических групп и продвижение через контент-посевы
  • персональная рассылка приглашений в групповые чаты

Реклама у лидеров мнений

Возможность договориться с интернет-селебрити о размещении поста о вашем сервисе или продукте для наибольшего охвата аудитории.

Выбор типов коммуникации с WeChat пользователями зависит от вашего юридического статуса на территории Китая.

Таргетированная реклама доступна только для юридических резидентов с предоставлением необходимых уставных документов, ссылкой на ваш официальный сайт и номером ICP лицензии, подтверждающим право на ведение коммерческой деятельности в китайском интернет-пространстве.

В иных случаях вы можете воспользоваться партизанским маркетингом или поиском инфлюенсеров, которые прорекламируют вас своим подписчикам.

WeChat платформа
Интернет Кошелек Покупки

БИЗНЕС АККАУНТЫ В WECHAT: ПОДПИСНОЙ И СЕРВИСНЫЙ. ЧТО ЭТО?

Если у вас есть бизнес, ориентированный на китайскую аудиторию, вам необходимо завести официальный аккаунт в Wechat. Для этой цели, помимо пользовательского WeChat аккаунта, существует два типа бизнес аккаунтов: подписной официальный аккаунт и сервисный официальный аккаунт.

Официальный подписной аккаунт в WeChat

Представляет собой информационный канал, на который может подписаться любой пользователь WeChat, чтобы получать интересную или необходимую для себя информацию.

Подписные аккаунты по функциональности напоминают страницу вашей компании в Facebook, но имеют разную внутреннюю инфраструктуру. Официальный аккаунт в Wechat такого типа подходит для последовательного выстраивания коммуникации с клиентом и донесения ценности бренда.

Официальный сервисный аккаунт в WeChat

Отличается от подписного возможностью вести коммерческую деятельность внутри аккаунта.

Например, если у вас есть свой интернет-магазин, то при его интеграции с официальным сервисным аккаунтом, ваши клиенты смогут выбирать и оплачивать (например, через WeChat Pay) покупки напрямую в сервисном аккаунте.

РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОДПИСНОГО И СЕРВИСНОГО БИЗНЕС АККАУНТОВ

Сервисные официальные аккаунты могут быть зарегистрированы как на китайские, так и на зарубежные юридические лица. Для регистрации необходимо предоставление уставных документов компании и основная информация о владельце бизнеса. Подписные бизнес аккаунты могут быть зарегистрированы только на частное лицо - резидента КНР.

Если раньше на одно физлицо можно было зарегистрировать до 5-ти аккаунтов, а на юрлицо до 50-ти, то с недавнего времени это количество ограничили до 2-х на физлицо и до 5-ти на юрлицо.

WeChat также служит площадкой для разработки приложений - так называемые "мини-программы" встроены в платформу WeChat и отличаются от сервисных аккаунтов возможностью создания собственной инфраструктуры. Встроенные приложения наряду с сервисными аккаунтами доступны для ведения коммерческой деятельности.

Подписные аккаунты регистрируются при предоставлении:

  • номер ID-карты гражданина КНР

  • китайский номер мобильного телефона

  • WeChat Pay кошелёк с привязанной к нему банковской картой, выпущенной китайским банком

Номер мобильного телефона регистрируется на номер ID-карты, данные которой должны соответствовать ID-карте, предоставленной для регистрации WeChat аккаунта.

Банковская карта, привязанная к электронному кошельку, должна быть зарегистрирована на ту же ID-карту и номер телефона, которые используются при регистрации WeChat аккаунта.

Управление подписными и сервисными официальными аккаунтами возможно только через десктопную версию (mp.weixin.qq.com), которая становится доступна после верификации аккаунта администрацией Tencent.

Администратором может стать только пользователь WeChat, к пользовательскому аккаунту которого привязаны китайская банковская карта UnionPay и номер телефона, зарегистрированный на этого же пользователя.

Среди основных функций администрирования:

Публикация новостного и медиаконтента

Актуализация учётных данных аккаунта

Комьюнити-менеджмент

Обработка входящих запросов от пользователей

Что мы делаем

Команда Asia Pacific оказывает полный комплекс услуг для регистрации официальных подписных и сервисных аккаунтов:

  • 1

    Cоздание официальных учётных записей с возможностью передачи прав администратора

  • 2

    Настройка профилей и наполнение контентом

  • 3

    Служба поддержки и комьюнити-менеджмент - публикуем релевантный контент и обрабатываем входящие запросы от пользователей

  • 4

    Аутстаффинг - становимся частью Вашей команды

ПРОДВИЖЕНИЕ В WECHAT
от 55,000 ₽ / 30 дней
ЧТО ВХОДИТ:
настройка параметров таргетинга при CPM=400 RUB
100,000 целевых показов рекламных объявлений / месяц
рекламный бюджет
отчет о проделанной работе
Работая с командой Asia Pacific вы получаете:
Компетентность

Эксперты в области интернет-маркетинга в Китае

Аутстаффинг

Выделенный проектный менеджер с китайским языком

Прозрачность

Достоверная и понятная отчетность в режиме “онлайн”

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О нас

Команда Asia Pacific оказывает услуги комплексного маркетинга и интернет-продвижения брендов в Китае.

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